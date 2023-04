Lotta alla droga alle Cerbaie, il PD: "Dalla Lega parole irricevibili: sicurezza è tema che deve vederci uniti"

Abbiamo letto con sconcerto le dichiarazioni dell'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi a proposito delle iniziative contro lo spaccio di droga sulle nostre colline delle Cerbaie. Ceccardi sostiene che sarebbe stato l'interessamento dei parlamentari leghisti a produrre un cambio di passo in termini di controllo del territorio e chiede la collaborazione della nostra Amministrazione, che non avrebbe fatto nulla al riguardo. Per stessa ammissione dei consiglieri di opposizione, fra cui Marco Cordone (Lega), la giunta guidata da Alessio Spinelli ha sempre fatto il massimo per la sicurezza, impiegando tutti i poteri a disposizione di un sindaco e ricercando costantemente la collaborazione dei Prefetti e delle Forze dell'Ordine.

A metà novembre 2022, quando questo Governo non aveva fatto alcunché, è stata la nostra Amministrazione a promuovere la riunione di un comitato interprovinciale per la sicurezza a Fucecchio: un'occasione che ha riunito i prefetti delle province di Firenze, Pisa, Pistoia e Lucca e ha considerevolmente accresciuto il coordinamento delle azioni sul nostro territorio. Perdoniamo Ceccardi per la sua ignoranza, perché della nostra città non sa assolutamente nulla e nulla fece per noi quando Salvini era Ministro dell'Interno (2018-2019); basti rammentare che non è neppure venuta a trovarci quando era candidata alla guida della Regione Toscana.

Sono invece incomprensibili le dichiarazioni di Gianmarco Porciani, capogruppo della Lega a Fucecchio, di cui non ricordiamo significative posizioni sul tema e che tuttavia sostiene di averci sempre spronati. A destra ci hanno detto per anni che la sicurezza era responsabilità del Sindaco; sebbene sia lo Stato ad aver competenza sul tema, la nostra Amministrazione ha sempre dato un contributo fattivo su questo e ora che si cominciano a vedere i risultati, è davvero incredibile che la Lega cerchi di accreditarseli: uno spettacolo comico, che tuttavia non fa ridere.

Noi continueremo a collaborare con le Forze dell'Ordine per la sicurezza di tutto il territorio comunale e a spronare ogni Governo perché si investa sempre più nella tutela della sicurezza e della legalità: su questi temi tutte le forze politiche dovrebbero lavorare insieme; è triste che qualcuno a destra se ne ricordi soltanto perché impegnato in campagna elettorale o piuttosto preoccupato da una sempre più evidente crisi di consenso.

Alberto Cafaro

Capogruppo Partito Democratico Fucecchio