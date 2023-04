Occupavano immobile abbandonato: due denunce

Nella prima mattinata di ieri due pattuglie della polizia sono intervenute in via del Borghetto/Piazza del Rosso, al fine di bonificare un appartamento dove si sospettava vi potessero dimorare alcuni senza tetto. Il controllo è nato dalle segnalazioni dei residenti. Poiché l'appartamento risulta essere in disuso da anni, è utilizzato come riparo da extracomunitari e tossicodipendenti.

I poliziotti hanno ispezionato l immobile, sorprendendo all’ interno due volti noti, due pisani con precedenti per stupefacenti. Le due persone, previa compiuta identificazione, venivano fatte allontanare e successivamente denunciate alla Procura della Repubblica per il reato di invasione di edifici.