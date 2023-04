Pietrasanta, ecco i 16 candidati per il prossimo consiglio comunale della lista Sinistra Ecologista

Ecco i 16 candidati per il prossimo consiglio comunale della lista Sinistra Ecologista in sostegno della candidatura a sindaco di Pietrasanta di Lorenzo Borzonasca per la coalizione di centrosinistra.

1. Lazzerini Pietro: 58 anni, commerciante

2. Angeli Alice: 27 anni, laureanda in discipline dello spettacolo e della comunicazione

3. Baldi Mario: 71 anni, pensionato

4. Barsanti Paolo: 57 anni, infermiere professionale

5. Bertozzi Rodolfo: 62 anni, operaio

6. Cassina Cristina: 60 anni, docente universitaria

7. Corso Amelia: 19 anni, studentessa di beni culturali

8. Dati Fausta: 41 anni, avvocata

9. Focacci Enrica: 70 anni, pensionata

10. Fontana Veronica: 48 anni, impiegata

11. Gregorini Thomas: 21 anni, studente di storia moderna e contemporanea

12. Lami Andrea: 40 anni, insegnante

13. Lazzeri Barbara: 49 anni, operaia e mamma a tempo pieno

14. Lucchetti Guido: 69 anni, medico chirurgo ed ex presidente del Consiglio Comunale

15. Nesti Francesco: 27 anni, studente di storia

16. Simonetti Gianmarco: 26 anni, laureando in fisica teorica

“Il gruppo della Sinistra Ecologista porta con sé dei valori fondamentale per una coalizione di centrosinistra. Una lista di spessore, con nomi giovani e d’esperienza. Per me questa area politica rappresenta un caposaldo senza il quale la mia candidatura non sarebbe stata possibile”