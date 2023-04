Il volontariato chiama i giovani: a Empoli 30mila euro ai progetti di "Siete presente"

Dall'ambiente alla solidarietà, dall'orto che coinvolge i più piccoli al tempo donato per gli altri. Sono sei nell'Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore i progetti vincitori di "Siete presente. Con i giovani per ripartire", il bando targato Cesvot giunto alla sua quarta edizione e rivolto al Terzo Settore. Per l'area di Empoli i 6 progetti hanno ricevuto finanziamenti per un totale di 30mila euro. "Siete presente", finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana, punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell'associazionismo toscano e a dare forza alle nuove generazioni, perché siano capaci di rinnovare la proposta del Terzo Settore e facilitare il ricambio generazionale.

Questa mattina, in comune a Empoli, Cesvot ha presentato i progetti vincitori alla presenza delle associazioni coinvolte. A livello regionale sono state 139 le proposte presentate e 94 quelle finanziate, mentre la precedente edizione del 2022 ha coinvolto oltre 5800 giovani. Come spiegato dalla presidente della delegazione di Empoli, Greta Pieracci, la fascia di età meno presente nel volontariato al momento è quella tra i 14 ai 24 anni. Ecco che entra in gioco il bando, per un volontariato "pensato per i giovani, chiamato "Siete presente" perché già ora ne fanno parte, in una sinergia di generazioni". E da quest'ultime, da quelle persone che per anni hanno alimentato il volontariato, sottolinea il segretario generale della Fondazione CR San Miniato Massimo Bacchereti, i giovani "sono chiamati a raccogliere il testimone e a perpetrare i valori che caratterizzano questo mondo, la sua identità, la sua radicata tradizione nella nostra terra di Toscana da sempre protagonista nell'impegno civile".

Un delicato meccanismo da preservare, "il volontariato a Empoli è un patrimonio - ha sottolineato Fabrizio Biuzzi, assessore all'associazionismo e volontariato del comune di Empoli - il terzo settore necessita di forze fresche, che vadano prima a coadiuvare e affiancare il personale più esperto e che poi ne raccolgano l'identità. Questi progetti servono a costruire gli strumenti per far andare avanti l'associazionismo".

"Siete presente", i 6 progetti vincitori per Empoli

“L'Orto Dei Bambini Con I Frutti Del Tempo Che Fu”, ente capofila Moti Carbonari Ritrovare La Strada Organizzazione Di Volontariato Odv, enti gruppo proponente Associazione Centolire Aps, Auser Filo d'Argento San Miniato, partner Istituto Comprensivo Sacchetti, Mercato Della Terra Di San Miniato, Movimento Shalom, Slow Food Condotta Di San Miniato. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“Giovani.com Comunità ecosostenibili”, ente capofila Arci Valdarno Inferiore Aps, ente proponente Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa Aps, partner Arci Servizio Civile Empoli Aps, Associazione Agrado Aps, Associazione La Ruzzola, Circolo Arci Casa Culturale San Miniato B., Circolo Arci Martignana, Circolo Arci Petroio, Circolo Cinque Case, Circolo G. Monti Stibbio, Circolo Ricreativo O. Ristori, Circolo Torre Giulia, Comune di Empoli, Comune di Montespertoli, Comune di Montopoli In Valdarno, Comune di San Miniato. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“Transiti(vi)”, ente capofila Associazione La Stazione, ente proponente Canto rovesciato Aps, partner Associazione Culturale Gasarti Produzioni, Associazione Culturale Nexus Arte e Didattica, Comune di San Miniato, Noemi Lalli, Pecori Diego, Unione Ricreativa Creativa Artivista (Urca Ets). Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“Youth 3.0”, ente capofila Prociv Arci di Castelfiorentino, enti gruppo proponente Avis comunale di Castelfiorentino, Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, partner Istituto Comprensivo Statale Castelfiorentino. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“L'arte del Dono del tempo”, ente capofila Pubblica Assistenza Croce D'Oro Limite Sull'Arno, ente proponente Circolo Ricreativo Pubblica Assistenza. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“Mettiamoci nei panni di...”, ente capofila Centro Accoglienza Empoli, enti gruppo proponente Associazione delle Vecchie e Nuove Povertà OdV, Noi da Grandi, Uisp Comitato Territoriale Empoli Valdelsa Aps, partner Sport Per Tutti C.F E P.L, Tecnosport Maxismall Srl. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.