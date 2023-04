Puliamo la Frazione, i volontari si occupano di Botinaccio

Torna l’appuntamento con “Puliamo la frazione” per il 22 aprile: l’iniziativa, organizzata dal Bar pizzeria “Silvano” di Botinaccio con la collaborazione del Comune di Montespertoli e di ALIA Servizi Ambientali SpA, rientra nelle azioni di sensibilizzazione ambientale promosse dall’amministrazione comunale e dalle realtà di aggregazione sociale del territorio.

L’appuntamento è per le ore 9:30 di sabato 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra, presso il piazzale del bar: da lì i volontari partiranno in piccoli gruppi per ripulire le strade e le aree ad esse limitrofe dai rifiuti abbandonati.

Il gestore del servizio integrato di raccolta dei rifiuti si occuperà poi di raccoglierli. L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza – non soltanto quella residente nella frazione – a partecipare all’evento, e invita altresì le realtà associative del territorio a farsi promotrici di iniziative analoghe.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa