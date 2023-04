Raccolta fondi per il reparto di Oncologia, domani 15 aprile incontro con le associazioni

Si svolgerà domani, 15 aprile, l’incontro con le associazioni per presentare il progetto di raccolta fondi per il reparto di Oncologia dell’ospedale di Campostaggia. La raccolta fondi è finalizzata ad acquistare una nuova strumentazione, una sorta di casco refrigerante, in grado di contenere notevolmente il rischio di totale caduta dei capelli nelle donne sottoposte a chemioterapia.



L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione, è promossa dall’associazione Amici di Poggibonsi che ha raccolto la necessità emersa dal reparto. L’incontro di domani, 15 aprile, è l’occasione per presentare il progetto alle associazioni del territorio per un coinvolgimento e una partecipazione corale tesa a cogliere l’obiettivo. Vedrà la partecipazione oltre che del sindaco David Bussagli e del presidente dell’associazione Amici di Poggibonsi Flaminio Benvenuti, del primario del reparto di Oncologia dottor Angelo Martignetti, della ditta produttrice del casco refrigerante e di Cristiano Iacopozzi, presidente dell’Istituto Chianti Banca presso cui è stato già aperto un conto corrente dedicato e che ha già provveduto ad un primo versamento. L’incontro si svolgerà alle 9,30 al terzo piano dell’Accabì.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa