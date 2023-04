Rapina violenta a un'anziana di Altopascio, denunciati 5 giovani

Per la rapina ai danni di una 85enne nella sua casa di Altopascio il 27 febbraio scorso, i carabinieri hanno denunciato 5 giovani tra i 17 e i 22 anni residenti nel Pistoiese.

Fecero irruzione nell'abitazione, spintonando e immobilizzando l'anziana anche con l'uso dello spray urticante. Poi fuggirono con i gioielli. L'anziana è stata anche mandata a terra, causandole la frattura di una costola, e infine chiusa in una camera.

Con le riprese delle telecamere di sorveglianza dell'abitazione della donna e del territorio di Altopascio, i militari sono riusciti a ricostruire tutte le fasi della rapina.

I tre entrati in azione, tutti minori all'epoca, sarebbero arrivati ad Altopascio a bordo di un'auto con altri due giovani, uno allora non ancora diciottenne e uno maggiorenne. Questi ultimi due, durante le fasi della rapina, sarebbero rimasti in macchina controllando la zona, per poi recuperare i tre minori entrati nella casa della vittima e ripartire tutti insieme subito dopo il colpo.

Durante le perquisizioni effettuate sono stati trovati, spiegano i carabinieri, i capi di abbigliamento che sarebbero stati indossati il giorno della rapina, mentre non sono stati trovati i gioielli. Due indagati hanno poi collaborato durante le indagini, ammettendo le loro responsabilità.