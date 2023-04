Una verifica fiscale in un distributore di carburante nel territorio di Volterra ha permesso di acclarare ricavi non dichiarati al Fisco per 1,5 milioni di euro. Da anni, ritiene la guardia di finanza, erano state evase le imposte. Nello specifico le tasse riguardanti gli anni d’imposta 2017 e 2018. L'Iva evasa è di 500mila euro.