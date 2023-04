Scuole, sport, sociale, nidi gratis e manutenzione del territorio: il bilancio di previsione 2023 di Altopascio

Opere pubbliche importanti e strategiche, come la nuova scuola primaria di Badia Pozzeveri, la nuova scuola media di Altopascio e la rigenerazione della casa sequestrata alla ‘Ndrangheta a Spianate, un’attenzione sempre crescente per le frazioni, le famiglie e per le fasce più deboli della popolazione e un programma capillare e diffuso di manutenzioni, ordinarie e straordinarie, per far crescere il territorio: ecco il bilancio di previsione 2023 del Comune di Altopascio, approvato ieri (giovedì 13 aprile) in consiglio comunale.



“Un bilancio che sa di ripartenza, di territorio che cresce e fa fronte alle difficoltà nonostante il periodo complesso che siamo chiamati ad affrontare anche come enti locali - commenta il sindaco Sara D’Ambrosio -. Il bilancio ci consente di progettare e strutturare il presente e il futuro del nostro territorio tenendo fermo il principio di equità sociale, riuscendo a gestire i rincari che investono in prima persona anche il Comune, senza intaccare i servizi e senza venire meno alla volontà di sostenere i cittadini che hanno più bisogno e che vivono situazioni di maggiore fragilità. Da una parte, quindi, l’impegno sulla scuola, il sociale, i giovani, le famiglie e gli anziani; dall’altra gli investimenti ordinari e straordinari che consentono di sbloccare risorse utili per la crescita del territorio. Ecco quindi che abbiamo rivalutato del 3 per cento le soglie ISEE consentendo così a maggiori persone di rientrare nelle fasce di riduzione o di esenzione; abbiamo esteso l’esenzione IRPEF e abbiamo rimodulato le tariffe in linea con quanto avviene a livello regionale, senza però gravare eccessivamente sui cittadini. Inalterati i servizi, con alcune novità: gratis, infatti, lo spazio giovani e gratis i nidi anche per l’anno educativo in corso, fino alla fine dell’anno. Introdotta inoltre la novità dell’agevolazione IMU per i proprietari che affittano ad attività commerciali i propri fondi sfitti, mentre sono state introdotte nuove agevolazioni per il suolo pubblico, a dimostrazione di quanto l’attenzione sia distribuita a tutto tondo su ogni settore della comunità altopascese: su questa stessa linea stiamo lavorando per gli eventi estivi e per la promozione del territorio. A bilancio possiamo inserire anche oltre un milione di euro di proventi da oneri di urbanizzazione che testimoniano una certa vivacità in tutto il territorio. Ci tengo a ringraziare la giunta, la maggioranza e gli uffici per il lavoro fatto”.



IL BILANCIO. Scuole, sport, manutenzioni, efficientamento energetico: il piano delle opere pubbliche comprende lavori importanti e rilevanti per dare un nuovo slancio al territorio. Dalla nuova scuola primaria di Badia Pozzeveri (oltre 2,8 milioni di euro), al nuovo palazzetto di Altopascio (4,7 milioni di euro complessivi, fino alla nuova scuola media di Altopascio (oltre 7 milioni di euro). Al via anche la prima parte di interventi che daranno nuova vita a Spianate: due milioni di euro complessivi ottenuti tramite PNRR per la rigenerazione urbana della casa confiscata alla ‘Ndrangheta, ai quali l’amministrazione vuole aggiungere ulteriori risorse per arrivare alla rinascita complessiva della frazione, con la nuova piazza e nuovi percorsi pedonali. Buone notizie anche per l’ambiente: con uno stanziamento di oltre 400mila euro saranno ultimati i lavori per il centro di raccolta rifiuti in località Cerro, mentre oltre 800mila euro saranno destinati all’efficientamento energetico del territorio, tra cui anche degli edifici della palestra di Altopascio e delle scuole dell’infanzia di Badia Pozzeveri. E ancora: 150 mila euro saranno impegnati per realizzare nuovi loculi al cimitero di Altopascio e 85 mila euro saranno investiti per la ristrutturazione e il restauro del complesso dei silos del grano di piazza Ospitalieri. Oltre 300mila euro per la messa in sicurezza della Porta dei Vettori, sempre in centro storico. Un occhio di riguardo anche per lo sport: 820 mila euro complessivi saranno per il nuovo impianto sportivo polivalente di Marginone, per il quale è stato chiesto un finanziamento anche al bando governativo “Sport e Periferie”. Sempre per quanto riguarda Marginone, la giunta D’Ambrosio è al lavoro per rendere concreto il finanziamento per realizzare la nuova scuola elementare della frazione.

Con oltre un milione di euro a disposizione grazie ai proventi degli oneri di urbanizzazione, saranno finanziate opere di manutenzione, ordinaria e straordinaria, che interesseranno le scuole, edifici pubblici, parchi e aree verdi. Saranno abbattute barriere architettoniche e saranno realizzati nuovi marciapiedi e si interverrà sugli arredi e sull’illuminazione pubblica con l’obiettivo di riqualificare, migliorare e rendere sempre più decoroso tutto il territorio altopascese: in programma anche un piano di asfaltature per il territorio, capoluogo e frazioni.



LE PERSONE. Grande attenzione è stata posta sui temi del sociale e dei servizi al cittadino e più generale alle persone: grazie ai fondi regionali e a un investimento di risorse proprie del Comune, i nidi di Altopascio saranno gratis a partire dal prossimo educativo 2023/2024 fino a 35mila euro di ISEE, con il vantaggio in più per le famiglie altopascesi di avere rette completamente abbattute anche fino alla fine dell’anno educativo 2022/2023. Anche per quanto riguarda la Tari, le fasce ISEE sono state rivalutate del 3 per cento, in modo da allargare la platea di chi può godere della riduzione del 50 per cento o dell’esenzione totale. Attenzione anche alla prossimità, con nuovi servizi che saranno portati sul territorio, soprattutto nelle frazioni, nel prossimo futuro, ai neogenitori, ai bambini e ai giovani, con nuovi progetti per la cittadinanza attiva e per il supporto delle famiglie nel percorso della genitorialità.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa