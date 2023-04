Un Sì in Comune, Castelfiorentino aderisce alla campagna sulla donazione di organi

Donazione organi, anche Castelfiorentino aderisce alla campagna “unSìinComune”, giornata nazionale che è stata promossa domenica 16 aprile dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti in collaborazione con l’ANCI, allo scopo di sensibilizzare la popolazione sulla possibilità di manifestare questa volontà al momento del rilascio o del rinnovo della carta di identità.

Una opportunità che a Castelfiorentino è già stata attivata dal 2016, e che si concretizza sottoscrivendo un modulo allo sportello Anagrafe. Il meccanismo è semplice: nel momento in cui un qualunque cittadino maggiorenne si presenta allo sportello dell’Ufficio Demografico per rinnovare oppure ottenere il rilascio della carta d’identità, qualora l’utente fosse interessato a dichiarare la sua volontà (favorevole o contraria) in merito alla donazione di organi e tessuti, sarà consegnato contestualmente un modulo dove formalizzare la scelta con una semplice firma. Sono disponibili in loco depliant informativi per accompagnare la scelta.

Si ricorda la non obbligatorietà dell’atto: trattandosi solo di una libera scelta, è un’opportunità in più rispetto a quelle esistenti. In ogni caso, è possibile modificare in qualsiasi momento la propria volontà espressa in precedenza; fa fede l’ultima manifestazione di volontà resa in ordine temporale.

E’ inoltre garantito l’anonimato. Non è possibile conoscere né il nome del donatore né quello del ricevente. Infine, il dato acquisito non è riportato nel documento di identificazione, ma viene inviato in modalità telematica al Sistema Informativo Trapianti, una banca dati consultabile dai Centri regionali trapianti.

In alternativa, si può effettuare tale scelta on line collegandosi al sito www.sceglididonare.it

La possibilità di manifestare la propria volontà in Comune in merito alla donazione degli organi è stata contemplata da una specifica previsione di legge del 2013. Nello stesso anno, la Regione Toscana ha impresso ulteriore impulso a questa iniziativa con un accordo stipulato con Federsanità-Anci, Anci Toscana, Aido e Centro Nazionale Trapianti, denominato “Una scelta in Comune”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa