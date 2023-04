Una lista civica a sostegno del sindaco uscente Giovannetti: ecco 'Ancora Pietrasanta'

Un'esperienza civica tutta nuova per proseguire nel cammino intrapreso di valorizzazione di Pietrasanta.

ANCORA PIETRASANTA-GIOVANNETTI SINDACO è la lista che sostiene la candidatura per il secondo mandato amministrativo del sidnaco uscente Alberto Stefano Giovannetti e che già nelle parole che la esprimono

(ANCORA) intende tracciare una continuità rispetto ai cinque anni di progetti concretamente avviati dalle colline al mare.

"Il simbolo di un partito è certamente importante e rappresenta la linea di una politica nazionale _ illustra Giovannetti _ invece il logo civico rispecchia l’essenza di una comunità. Le tre direttrici del nostro operato, come espresso nel simbolo, sono PRESENZA, IDENTITA' E FUTURO:

presenza per evidenziare i cinque anni di amministrazione che è stata sempre tra la gente; l'identità culturale, paesaggistica e artistica della città sarà l'anima da preservare e il futuro sintetizza la prospettiva di crescita del territorio, in modo progressivo e armonioso, consolidando i risultati raggiunti. Anticipo solo alcune delle grandi opere che abbiamo in mente nel nostro prossimo mandato: dal completamento del Museo dedicato a Igor Mitoraj alla riqualificazione della “Rocca di Sala”; dalla nuova Piazza Matteotti con parcheggio multipiano al posto dello Stadio Comunale fino al sottopasso ciclopedonale tra la via Montiscendi e la Statale Aurelia; la creazione di una Cittadella dello sport, l'alberatura di tutta via Unità d'Italia e l'asfaltatura dell'intero viale Roma”.

Alberto Stefano Giovannetti entra anche nel merito dei 16 candidati della lista. "Ci sono giovani e pensionati, persone con esperienza amministrativa e volti nuovi _ evidenzia _ ma tutte di spessore e con un bagaglio professionale adeguato e, soprattutto, animate da grande energia. Saranno loro le sentinelle sul territorio perchè in questa campagna elettorale intendo proseguire nella mia linea di stare in mezzo alla gente per ascoltare ogni esigenza e tradurla in possibili soluzioni. Il secondo mandato continuerà con quel dialogo già

intrapreso: infatti, a livello di coalizione sono stati riconfermati tutti assessori e consiglieri che hanno fatto con me questo importante cammino di cinque anni. Dovrà essere una campagna elettorale basata sul sorriso e l'ascolto perchè, di fronte, abbiamo avversari politici, non nemici"



Niccolò Maria Alberti, 35 anni dottore commercialista Manuela Altemura, 46 anni commerciante Valerio Angeli, 64 anni pensionato Susanna Paola Biagioni, 62 anni fotografa Beatrice Bortoluzzi, 46 anni art manager gallerista Manuela Bottari, 47 anni oss Paola Margherita Brizzolari, 74 anni casalinga Giorgio Fabio Ugolino Cardellini, 64 anni pensionato Simone Carducci, 46 anni commerciante Marcello Castiglioni, 62 anni direttore vendite, docente recitazione, ex manager Alitalia Andrea Cosci, 62 anni commerciante Tiziano Farioli, 48 anni imprenditore Lorenzo Giusti, 35 anni albergatore Anna Marchetti, 59 anni operaia Matteo Marcucci, 32 anni detto Rebellino, commerciante Lucia Mariani, 46 anni dipendente

Fonte: Ufficio Stampa