Use Rosa, ultima contro la retrocessa Roseto

Più che una partita pare una passerella. L’ultima in casa della stagione regolare dell’Use Rosa Scotti già matematicamente prima contro Roseto già matematicamente retrocessa, di motivi di classifica, davvero, non ne ha.

E’ per questo che la sfida di domenica alle 18 al Pala Sammontana (arbitri Zanetti di Riccione e Scolaro di Torino) pare più che altro una gara per prendersi i meritatissimi applausi del pubblico ed una domenica senza assilli e tensioni che torneranno, ovviamente, con l’inizio dei playoff previsto la settimana successiva. E’ proprio in quest’ottica che la gara assume un suo preciso significato, ovvero il pavoneggiarsi un po’, certo, ma senza abbassare troppo la tensione per arrivare alla gare che contano con la faccia giusta.

Il primo a esserne convinto è coach Alessio Cioni. "E’ una tappa di avvicinamento ai playoff – spiega – per noi sarà importante per due motivi, ovvero provare i nuovi equilibri senza Cvijanovic e con Smutna e restare in ritmo in vista della parte decisiva della stagione. Quindi, se per la classifica la sfida con Roseto non ha alcun interesse, dovremo essere concentrate come sempre e giocare al massimo per arrivare pronte. Ci farà piacere chiudere davanti al nostro pubblico che è stato importante per tutta la stagione e che lo sarà anche in questo finale, nelle gare playoff che andremo a giocare".

Per quanto riguarda il probabile accoppiamento nel tabellone finale, l’alternativa è fra Umbertide e Savona, con la prima più probabile nelle diverse combinazioni possibili sulla carta.

Ora tutti in piedi per un meritatissimo applauso ma giusto per una sera. Il bello deve ancora venire.

