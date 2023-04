A Firenze corteo di solidarietà per Cospito, imbrattata una banca

Oggi a Firenze, un gruppo di circa cento persone ha partecipato ad una manifestazione organizzata da Assemblea 41 bis in sostegno ad Alfredo Cospito, contro il regime carcerario del 41bis e l'ergastolo ostativo.

Il corteo, sostenuto da slogan come "Cospito libero" e "no al 41 bis", è partito dalla piazza dell'Isolotto sotto la pioggia intorno alle 16:30. La manifestazione ha percorso le strade del quartiere per poi concludersi in piazza Pier Vettori.

Durante il percorso, alcuni manifestanti hanno imbrattato la sede della Banca Unicredit con due scritte che dicevano "Fuoco alle banche".

Nel corso della protesta, è stato letto un comunicato che ha dichiarato: "Viviamo in un sistema che legittima in ogni momento ingiustizie, disuguaglianze e barbarie: il 41 bis ne è una delle espressioni massime".