‘Agricoltura in Festa’ a Empoli: si apre la prima edizione del festival

‘Agricoltura in Festa’ a Empoli. Si è aperta questo pomeriggio la prima edizione del festival dedicato all’agricoltura, ai prodotti del territorio e all’inclusione sociale.

In centinaia, nonostante il tempo incerto, sono venuti a fare un giro tra produzioni locali, birre artigianali, street food e laboratori per bambini. Due giornate per riflettere sull’importanza del rispetto della Natura, sulla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti locali, e sull’esigenza di educare le nuove generazioni su questi temi.

Il festival intende anche essere un momento per riflettere sul valore sociale dell’agricoltura che può diventare uno strumento per riscattarsi e uscire da una condizione di fragilità.

“La nostra cooperativa – ha detto la presidente di SintesiMinerva Cristina Dragonetti – si occupa anche di inserimento lavorativo di soggetti con fragilità. Abbiamo avviato progetti come quello della libreria La San Paolo Libri & Persone nel centro di Empoli, e abbiamo creduto anche nel valore dell’agricoltura sociale. Il progetto con gli ospiti della REMS di Empoli è un esempio di come l’agricoltura può essere uno strumento di rivalorizzazione e inclusione. Ci sembrava quindi opportuno creare una festa dell’Agricoltura, che val0rizzasse il lavoro della terra, il suo valore sociale e i prodotti del nostro territorio. È una festa di comunità per la comunità, che nasce con la collaborazione di diversi soggetti attivi per il benessere del territorio”

Il festival è stato organizzato dalla Cooperativa SintesiMinerva e dall’Associazione culturale Jump Live Club, in collaborazione con la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) Toscana Centro e ‘Spesa in Campagna’, e con la partecipazione degli Istituti Comprensivi Est e Ovest di Empoli. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Empoli e della Regione Toscana.

All’inaugurazioni erano presenti anche l’assessore e vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, il sindaco di Empoli Brenda Barnini e Lapo Baldini per CIA Toscana Centro.

“Empoli – ha detto l’assessore regionale Stefania Saccardi – nell’immaginario collettivo è una città industriale, invece è anche agricoltura. Un settore che oggi come mai è importante per il nostro futuro. Il cambiamento climatico ci dice quanto sia importante essere autosufficienti, la guerra ci ha insegnato a non dare per scontato ciò che prima lo era, stiamo capendo che il territorio si conserva bene solo se è coltivato, non se viene abbandonato. In Toscana abbiamo esperienze di agricoltura di grande valore, le nostre produzioni sono di qualità e cercano sempre più di essere compatibili con il rispetto dell’ambiente. La nostra sfida è proprio quella di costruire un’agricoltura sempre più integrata e rispettosa della natura. Rispetto e valorizzazione della natura, agricoltura come occasione di inclusione sociale: ‘Agricoltura in Festa’ è tutto questo e molto di più”

“Abbiamo sposato immediatamente – ha detto il sindaco di Empoli Brenda Barnini – l’idea avuta dalla Cooperativa SintesiMinerva. Questa è un’occasione importante per vivere questo bellissimo parco, ed è soprattutto un modo per dimostrare che Empoli, oltre ad essere una città di industrie, commercio e artigianato, è anche agricoltura. Lo è da secoli perché senza di essa il vetro verde non ci sarebbe potuto essere. Questa è un’occasione per far conoscere i nostri prodotti e le nostre aziende, soprattutto oggi che c’è un enorme bisogno di far scoprire ai nostri ragazzi il rapporto con la terra come un rapporto fondativo di una società. Si pensa che le fragole nascano sul bancone dove si comprano. Attraverso il rapporto con la terra si comprende in modo efficace e naturale quanto c’è bisogno di prendersi cura degli altri”

“Abbiamo risposto a questa iniziativa – spiega Lapo Baldini di CIA Toscana Centro – perché i temi della filiera corta e dell’agricoltura sociale sono per noi importanti. Il nostro è un territorio molto produttivo e qui si può mettere a contatto le persone con chi produce, solo così si può davvero conoscere il nostro territorio. Non è scontato per le nuove generazioni entrare in contatto con la natura, in questo festival si può capire molto delle nostre produzioni locali”

Erano presenti anche i rappresentanti degli Istituti Comprensivi Est e Ovest di Empoli. Nel corso dell’evento è stato anche inaugurato un nuovo defibrillatore, che verrà installato su una parete del Green Bar. L’apparecchio è stato regalato alla cittadinanza dall'Unione Club Azzurri, Ets Regalami un Sorriso Onlus e Lions Club di Empoli.

‘Agricoltura in festa’ torna domani, domenica 16 aprile, con l’ultimo giorno di appuntamenti. Saranno presenti gli stand dei produttori locali della CIA Toscana Centro per assaggiare e acquistare prodotti tipici del territorio. Ci saranno laboratori didattici per bambini, aree a tema dedicate ai libri e all’intrattenimento, e dalle 18.30 il Dj Set e l’aperitivo organizzato dal Green Bar. Sarà anche presente uno stand dell’ AIMA Empolese Valdelsa Valdarno Inferiore per raccogliere fondi a sostegno delle loro attività.