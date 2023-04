Incidente in mattinata nella Piana Fiorentina. I vigili del fuoco di Calenzano sono intervenuti alle ore 8:40 a Sesto Fiorentino in Via Perfetti Ricasoli, per un incidente stradale avvenuto tra un furgone e una vettura che si sono scontrate frontalmente. I pompieri hanno garantito la sicurezza dello scenario e collaborato con il personale sanitario per estrarre le tre persone ferite. Sul posto la polizia locale.