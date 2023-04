Paura in Lucchesia: crolla un'abitazione a Montecarlo

Un'esplosione è avvenuta in una abitazione di Montecarlo, in provincia di Lucca. Il fatto è successo alle 11.30 di sabato 15 aprile in via Traversa Marginone. I vigili del fuoco di Lucca, Pisa, Prato, Pescia e Pistoia assieme al personale Usar, a Pegaso e i cinofili di Siena sono al lavoro. Hanno estratto vivo un componente della famiglia rimasta sotto le macerie. Probabilmente il crollo è dovuto a una fuga di gas.

Sono quattro al momento i feriti, lievi, portati in ospedale, stando al 118. Tra loro una donna con sospetta frattura del polso e i suoi due figli di 9 e 12 anni che hanno riportato solo contusioni o escoriazioni. Si pensa che si trovassero all'esterno della casa e siano stati investiti da materiale caduto a causa del crollo. Una quarta persona ha riportato un trauma toracico.

"Al momento la persona che abita al piano superiore sta parlando con i soccorritori. Al piano di sotto dovrebbe abitare una coppia ma al momento non si hanno informazioni. Ci sarebbero ancora imprigionate tra le macerie almeno due persone di cui non si hanno al momento informazioni" scrive il presidente della Regione Eugenio Giani.