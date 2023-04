Elezioni Campi, Fabbri (centrosinistra): "Grazie a Schlein, c'è bisogno di opposizione forte al Governo"

“A Elly Schlein ho detto due cose: grazie per essere venuta a Campi e avanti tutta con l’opposizione a questa destra. Il Governo Meloni ha tagliato 200 mila euro di contributo affitti alla nostra città: 100 famiglie campigiane già in difficoltà economica resteranno senza un sostegno importante. Il Pd deve ripartire dalle priorità di queste persone”.



A dirlo è stato Leonardo Fabbri, candidato sindaco del centrosinistra a Campi Bisenzio, a margine dell’iniziativa di oggi con la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein.



“Il taglio del contributo affitto fatto dal governo - dice Fabbri - metterà tante famiglie davanti a un bivio socialmente e anche eticamente inaccettabile: scegliere se continuare a pagare l’affitto o continuare a mettere sul tavolo il pranzo o la cena per i propri figli. Questo è quel che fa un governo di destra. Noi come centrosinistra dobbiamo contrastare questa linea politica anti sociale e proporci come alternativa di governo. In questo senso da Campi non mancherà mai il supporto al lavoro che Schlein sta facendo”.