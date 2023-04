Ex Sert a Empoli, concluse le procedure di assegnazione locali

Sono stati approvati gli atti conclusivi di assegnazione locali al fine di avviare i servizi all’interno del nuovo immobile di piazza XXIV Luglio, denominato ‘Ex Sert’.

Un nuovo passo avanti per l’avvio dei progetti Casa della Comunità Empoli Centro, Condominio solidale Freedom, Smart home destinato all’associazione Vorrei prendere il treno e il progetto di inserimento di anziani non autosufficienti.

Nello specifico l’intervento ha previsto di realizzare al piano terra la Casa della Comunità Empoli Centro e negli altri due livelli gli altri progetti per l’abitare solidale e per l’intero complesso l’eco-efficientamento impiantistico.



Una gran bella realtà completamente rinnovata che si affaccia su piazza XXIV Luglio. Un intervento di recupero importante per tutta la comunità empolese inserito del più ampio “Progetto d’Innovazione Urbana” HOPE. Home of People and Equality che ha cambiato e sta cambiando il volto di questa città.



La sua realizzazione ha l'obiettivo di potenziare la dotazione funzionale del Centro Storico cittadino innestandosi insieme ad altri servizi esistenti e di progetto su una piattaforma comune costituita da un sistema continuo di spazi aperti pubblici.

Un intervento che ha rivitalizzato il contesto urbano di piazza XXIV Luglio.



Il Condominio Solidale Freedom, promosso insieme al Comune di Empoli dal raggruppamento Freedom Condividere l’abitare, composto da Auser Abitare Solidale e dalle cooperative Casae, Sintesi Minerva, Pietra d’Angolo, Sociolab e dall’Associazione Filo d’Argento Empoli, è il primo progetto di sperimentazione pubblica di cohousing sociale in Toscana. Sono dieci i nuclei familiari assegnatari finali. A questi si aggiungono i destinatari dell’alloggio affidato all’associazione Vorrei prendere il treno e i destinatari dei tre alloggi gestiti dalla Società della salute Empolese Valdarno Valdelsa. In particolare, la Smart home, dove Smart è l’acronimo di Sotenibilità, mobility free, ambiente e domotica, risparmio energetico e tecnologia, gestita da Vorrei prendere il treno, è un’abitazione dotata di una rete che collega tra loro sensori, attuatori e apparecchiature domestiche di vario genere controllabili anche a distanza. Infine la Casa della Comunità Empoli Centro, della quale sarà comunicata a breve la data di apertura, ha l'obiettivo di offrire ai residenti del centro storico, e in particolare alle “categorie deboli” (anziani, disabili, immigrati, genitori soli con figli, minori), un servizio di assistenza socio sanitario integrato, accessibile ed efficiente.





Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa