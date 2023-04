Fattori non approva il bilancio, le opposizioni commentano la scelta

Arrivano i primi commenti dalle opposizioni in merito alla scelta dell'assessore Marzia Fattori di non approvare il bilancio consuntivo del Comune di San miniato. Di seguito i commenti di Manola Guazzini, di CambiaMenti, e del gruppo consiliare della Lega:

Guazzini: "Apprezzamento per la coraggiosa decisione dell'assessora Fattori"

Esprimo apprezzamento per la coraggiosa decisione dell'assessora Marzia Fattori che non ha voluto approvare il bilancio consuntivo che la Giunta, a maggioranza e con la sua astensione, proporrà al voto del Consiglio il prossimo 28 marzo. Per quanto sia lei che il Sindaco nelle dichiarazioni pubbliche cerchino, comprensibilmente di minimizzare il dissenso, è chiarissimo che un avanzo di amministrazione di 2,4 milioni nella parte corrente e di 1,8 milioni sulla parte di investimento la dice lunga sull'incapacità di programmazione di questa giunta.

Sull'assenza di trasparenza direi che bastano e avanzano le vicende dei 4 bilanci preventivi che sono stati approvati senza nemmeno una consultazione formale nelle frazioni, con appena il minimo di coinvolgimento delle commissioni consiliari in tempi del tutto insufficienti, con un rifiuto pregiudizialmente reiterato ogni volta ai nostri tentativi di proporre alternative, e con ogni anno almeno dieci variazioni di bilancio presentate in corso d'opera.

Quello che stupisce, accanto a questo, è una situazione di estrema debolezza politica della giunta e della maggioranza: non si è riusciti in tre anni a sostituire l'assessore al Bilancio, il Sindaco si è assunto su di sé la delega alle politiche del turismo, revocandole alla vicesindaca senza saperne fino in fondo il motivo. E ora abbiamo questo atto di dissenso dell'Assessora ai Lavori Pubblici che ha obiettivamente del clamoroso, ma è facile prevedere che il Sindaco reagirà anche questa volta con un'alzata di spalle.

Tutto ciò è ormai abituale a San Miniato. Ma non lo si può considerare democraticamente normale.

Il gruppo consiliare Lega: "Un astensione importante che conferma quanto da noi sostenuto"

Abbiamo appreso, senza grande sorpresa, che l’Assessore ai lavori pubblici del comune di San Miniato non ha approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2022. La contestazione di un membro della Giunta che vanta una esperienza amministrativa di ben sette anni, la più lunga fra tutti i suoi membri sindaco incluso, è un fatto molto importante perché introduce finalmente un elemento di chiarezza e verità su un argomento fondamentale che è la quantità delle risorse che il Comune può dedicare ai servizi e agli investimenti.

L’Assessore Fattori ha lamentato un eccessivo Avanzo di amministrazione riferito all’esercizio 2022 poiché più è elevato l’avanzo tanto meno si è speso nel corso dell’anno. Giova ricordare che i Comuni hanno una missione ben precisa, quella di fornire servizi non in deficit, non quella di accantonare oltre il necessario risorse.

Un rilievo quello dell’Assessore che condividiamo totalmente perché da anni diciamo la medesima cosa, anche se fino ad oggi le nostre riflessioni sull’argomento sono state accolte con sufficienza, frutto – nella migliore delle ipotesi - di preconcetta superficialità. L’ultimo dei nostri rilievi su tale questione risale solo a tre messi fa quando in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo 2023 rilevammo che la politica degli accantonamenti ai fondi rischi a nostro avviso era eccessivamente cautelativa con conseguente incremento dell’Avanzo di amministrazione e sovrabbondante sottrazione di risorse alle attività del Comune. D’altra parte anche la legge che disciplina la formazione del bilancio comunale specifica che devono essere evitati eccessi di prudenza che sottraggono risorse in misura superiore al necessario. Significativo è l’ammontare del Fondo crediti di dubbia esigibilità che si registra nei bilanci del Comune di San Miniato, 11 milioni nel 2019, 11.2 milioni nel 2020, 11.8 milioni nel 2021 , 12.7 milioni nel 2022. Solo nell’anno 2022 sono stati accantonati in tale fondo 3.4 milioni. Cifre incredibili se rapportate ai flussi finanziari del Comune di San Miniato il cui peso non è sfuggito alla attenzione dei membri della Giunta comunale.