Fotografia, evento con Cristina Garzone a Empoli

Cristina Garzone è originaria di Matera ma ha vissuto e vive da lungo tempo tra Empoli e Firenze. Si dedica da anni alla fotografia amatoriale di reportage ed ha ottenuto svariati riconoscimenti e premi a livello nazionale e internazionale.

Sabato 22 aprile 2023, alle 17.30, sarà ospite agli Agostiniani per un incontro a ingresso libero, dove a far da protagoniste saranno due delle maggiori opere della fotografa: "Odighitria colei che mostra la via", dal reportage fotografico sulle celebrazioni della Festa di

Maria SS della Bruna, patrona della città di Matera e "Tewahedo", dal reportage sul fenomeno del Misticismo Copto a Lalibela in Etiopia.

Introduzione a cura di Carlo Ciappi, docente e critico fotografico.

Nell’occasione ci sarà anche una video-proiezione di audiovisivi.

Negli ultimi anni Cristina Garzone ha realizzato due imponenti ed emozionanti reportage fotografici: il primo sulle celebrazioni della Festa di Maria SS della Bruna, patrona della città di Matera; l'altro sul fenomeno del Misticismo Copto a Lalibela, in Etiopia. Il legame che ha riscontrato durante il suo lavoro fotografico tra questi due luoghi lontani, evidente nelle ricorrenze religiose e nelle chiese etiopi scavate nella roccia che ricordano i Sassi di Matera, l'ha portata alla realizzazione di due mostre parallele presentate sotto forma di racconto in immagini mediante videoproiezioni e alla pubblicazione di due libri fotografici dal titolo "Maria de Bruna - riti, storia e immagini" e "Misticismo Copto".

INFORMAZIONI – Contattare l’associazione Lucani in Toscana all’indirizzo email altonlustoscana@gmail.com e biblioteca comunale Renato Fucini, via Cavour 36, 0571 757840.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa