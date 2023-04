Grande chiusura in casa per Basket Castelfiorentino

Non poteva esserci finale migliore per il Basket Castelfiorentino che all’ultima giornata, davanti al proprio pubblico, si è congedato dalla stagione con una vittoria a fil di sirena ai danni del Cmb Valdarno. Sul 54-53 è calato il sipario della stagione gialloblu, e se è vero che la gara era ormai ininfluente ai fini della classifica, è vero altrettanto che chiudere con una vittoria casalinga era quello che le ragazze di coach Jacopo Giusti più meritavano. Una stagione iniziata con obiettivi importanti, poi rimodulati a causa sia delle partenze, chi per studio chi per lavoro, sia dei tanti infortuni che hanno reso il cammino gialloblu tutto in salita. Nel ultime giornate c’è poi stato spazio per il debutto delle giovani classe 2006/2007, che hanno iniziato ad assaporare il parquet di serie C, fino al grido di gioia finale con cui si è chiusa questa complessa ma emozionante stagione.

Con Valdarno ne emerge una sfida condotta sempre in equilibrio, con le gialloblu che prendono e mantengono il controllo nella prima parte di gara andando all’intervallo sul 30-28, salvo poi subire il sorpasso delle ospiti nella ripresa. Al 30′ Valdarno conduce a +3 (41-44), svantaggio che la truppa castellana ricuce fino a giocarsi il tutto per tutto in volata. Sul 52-52, con una manciata di secondi sul cronometro, Valdarno dalla lunetta fa 1/2 e si porta sul +1 con due secondi da giocare. Coach Giusti chiama time out per costruire l’azione offensiva che risulta perfetta: Banchelli si carica sulle spalle la sua squadra e, in uscita da un blocco, riceve una palla che scotta. Non c’è tempo per pensare, serve soltanto essere glaciali: tiro, canestro, retina.

A coach Jacopo Giusti, all'intero staff tecnico e alle ragazze i complimenti e il ringraziamento della società per l'impegno e la passione profusi durante l'intero arco della stagione.

BASKET CASTELFIORENTINO – CMB VALDARNO 54-53

Tabellino: Bellantoni 19, Banchelli 12, Caparrini 3, Boldrini 6, Lucchesi 6, Andries 4, De Felice 4, Costa, Taddei, Sanesi. All. Giusti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 15-11, 30-28 (15-17), 41-44 (11-16), 54-53 (13-9)

Arbitro: Baldini di Castelfiorentino.