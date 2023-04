Incidente tra un'auto e un'Ape: due feriti gravi. Interviene l'elisoccorso Pegaso

Brutto incidente questa sera a Ponsacco, in località Camugliano, dove un'auto si sarebbe scontrata con un Ape provocando due feriti gravi. Un 20enne, a bordo dell'Ape, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all'ospedale Cisanello con l'elisoccorso Pegaso. Anche una seconda persona è stata trasportato a Cisanello in codice rosso con un grave trauma cranico facciale, un trauma toracico e traumi agli arti inferiori.

Altre due persone sono rimaste invece ferite in modo non grave: si tratta di un 48enne di Palaia, trasportato all'ospedale di Pontedera, e di un'altra persona di cui al momento non si conoscono le generalità. Sul posto un'ambulanza e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco che hanno liberato alcuni dei feriti rimasti incastrati.