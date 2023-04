Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 22:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino, in entrata verso Pisa.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Prato est.