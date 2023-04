'Mettici la Mano' di Maurizio De Giovanni in scena a Empoli

La stagione di prosa del Comune di Empoli si chiude con lo spettacolo Mettici la Mano di Maurizio de Giovanni regia di Alessandro D’Alatri, in programma martedì 18 Aprile alle ore 21.

Questo nuovo progetto nasce come una costola della saga de “Il commissario Ricciardi”, dopo il successo della serie televisiva. Dalla straordinaria e immaginifica penna di de Giovanni, due tra i volti più colorati si staccheranno dalle vicende del filone corale del Commissario e torneranno a raccontarsi con il pubblico, ma questa volta dal vivo: il brigadiere Maione (Antonio Milo) e il femminiello Bambinella(Adriano Falivene). La città di Napoli è devastata dalle conseguenze del nazifascismo, martoriata dai bombardamenti, ma mai priva di quella carica di umanità e di amore per la vita. Elisabetta Mirra nel ruolo di Melina, sarà lo straordinario sguardo sul sacrificio femminile di quell’epoca. A completare la magia ci saranno le musiche di Marco Zurzolo.

Si narra di una vicenda "noir"che si svolge in rifugio antiaereo durante un bombardamento a Napoli nella seconda guerra mondiale. In questo spazio si ritrovano i protagonisti di un’intricata indagine dando vita a un confronto serrato fatto di sospetti, humor e colpi di scena.

La stagione di prosa è promossa dal Comune di Empoli, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro.

Questo spettacolo sostituisce Azul con Stefano Accorsi, originariamente in programma il 16 febbraio.

I biglietti ancora disponibili sono in vendita esclusivamente presso Giallo Mare con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00, il sabato dalle 9.00 alle 13.00, oltre che nei giorni di spettacolo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

Prezzi: biglietto intero € 21 - ridotto € 18; ridotto punti Coop € 10.

Le riduzioni sono previste per over 65, possessori di Carta giovani, per gruppi organizzati di oltre 15 persone e per portatori di handicap o invalidità riconosciute, opportunamente documentate; possessori Carta dello Spettatore FTS. Confermate le iniziative di promozione: Carta dello Spettatore FTS, che offre vantaggi come il biglietto ridotto in tutti i teatri del circuito, eccetto quello in cui viene sottoscritta; Biglietto futuro a 8 euro per under 35; Carta studente della Toscana, biglietto a 8 euro per gli studenti universitari in possesso della carta; Buon compleanno a teatro, che regala il biglietto nel giorno del compleanno; Biglietto sospeso, che consente di offrire uno spettacolo a chi vive un momento di difficoltà; Diventa storyteller, per pubblicare le proprie recensioni e commenti alla serata sul sito toscanaspettacolo.it. Per i Soci Coop è attiva la promozione 1000 mille punti mille emozioni biglietto a € 10.

Per informazioni ci si può rivolgere al comune di Empoli servizio cultura giovani e sport, telefono 0571 / 757729 – 757625 e-mail cultura@comune.empoli.fi.it; Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa