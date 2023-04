Musica, moda, eventi: una domenica 'fashion' a Castelfiorentino

Sfilate di moda, vetrine animate, acconciature “live” e uno spettacolo imperdibile, coinvolgente e sensuale, delle “Girls Gone Wild”. Domenica 16 aprile è in programma a Castelfiorentino un pomeriggio all’insegna delle novità della nuova stagione primaverile: il “Castello Fashion Day”, una sequenza di eventi imperdibili da scoprire all’interno dei negozi oppure all’aperto, lungo le vie e piazze del centro cittadino.



Organizzato dall’associazione del CCN “Tre Piazze” con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Confesercenti, la manifestazione si svolgerà dalle 16.00 in poi, e avrà come protagonista la moda, in tutte le sue forme e possibilità di espressione: dalla presentazione delle nuove collezioni alle vetrine animate con le indossatrici, dalle sfilate di fronte alle attività commerciali agli eventi gastronomici, e così via.



Tra le novità di questa edizione, lo spettacolo delle Girls Gone Wild (piazza Gramsci), cantato dal vivo da tre ragazze che con le loro performances saranno presenti per la prima volta in toscana. Un format che da oltre dieci anni riscuote un grosso successo in Italia e in Europa, ispirato al famoso cult movie “coyote ugly” e al festival musicale di Coachella, in California. Sul palco tre meravigliose Cowgirl, una cantante e due ballerine, per un concentrato di musica country, pop e dance che faranno divertire tutto il pubblico presente.



Alla manifestazione parteciperanno anche i fotografi del gruppo “Giglio Rosso” che allestiranno delle postazioni per immortalare le persone e i presenti nel corso della giornata. Alle 18.00 è prevista una nuova sfilata in via Garibaldi e gran finale con gli apertivi lungo le principali vie del centro. Al Ridotto del Teatro del Popolo, infine (ore 17.00-19.00) sarà possibile visitare la mostra con le foto degli antifascisti di Castelfiorentino.



“Il Fashion Day – sottolinea Paolo Antilli, presidente del CCN “Tre Piazze” - è un evento che mette in vetrina tutte le attività della nostra associazione e non solo, una domenica di festa dedicata alla moda e quest’anno con la presenza di Girls gone Wild abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti che dalla prima edizione sta riscontrando sempre più successo grazie all’inventiva di tutti i negozi che voglio ringraziare personalmente”.



“Una bellissima iniziativa – osserva l’Assessore al Commercio, Simone Bruchi – che conferma la vitalità del del nostro centro commerciale naturale, la sua capacità e l’attitudine al lavoro di squadra, per far si che ogni anno siano promossi e realizzati eventi stimolanti come il “Castello Fashion Day”. Una manifestazione che coincide con l’apertura della stagione primaverile e che a ogni edizione si rinnova grazie a nuove idee, nuove proposte e alla collaborazione con altre associazioni, come i soci del Gruppo fotografico Giglio Rosso, che ringrazio per la loro partecipazione. Sono convinto che anche quest’anno il “Castello Fashion Day” saprà riscuotere il gradimento che merita”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa