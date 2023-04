Padre e figlio arrestati per droga: in casa oltre un chilo di marijuana

Padre e figlio arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati trovati in possesso di oltre un chilo di marijuana e una pianta nella loro abitazione a Rosignano Marittimo. I carabinieri hanno trovato la sostanza nascosta in sei barattoli, insieme a una bilancia digitale di precisione, alcuni grammi di hashish e un coltello serramanico di 18 cm, che ha portato alla denuncia del figlio anche per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Il controllo del 44enne da parte dei militari ha portato alla scoperta di marijuana ed il coltello a serramanico in un marsupio da lui indossato, mentre l'estensione degli accertamenti all'abitazione dell'uomo ha portato alla scoperta di ulteriore sostanza stupefacente, cellophane e una bilancina di precisione verosimilmente adoperati per il confezionamento di dosi. Dopo l'udienza, il gip ha convalidato l'arresto e ha applicato la misura dell'obbligo di presentazione quotidiana presso la caserma dell'Arma di Rosignano Marittimo.