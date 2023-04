PD, M5S, Socialisti, Sinistra ecologia e Coraggio di cambiare: ecco il centrosinistra per Lazzerini sindaco

Pd, Movimento 5 Stelle, Partito Socialista, Sinistra ecologista e Il Coraggio di cambiare: sono i simboli che compariranno sulla lista di centrosinistra per Riccardo Lazzerini sindaco alle amministrative di Impruneta.

Anche parlamentari toscani, da Emiliano Fossi a Marco Furfaro, e sindaci e assessori dei comuni fiorentini, da Roberto Ciappi a Lorenzo Falchi e il consigliere regionale Massimiliano Pescini, hanno partecipato oggi al lancio della campagna in Piazza Buondelmonti.

Poi Riccardo Lazzerini ha raggiunto a Campi Bisenzio Elly Schlein al pranzo elettorale per il candidato locale Leonardo Fabbri.

“Dobbiamo riconnettere il nostro territorio con quelli circostanti, dialogare con gli Enti sovraordinati e acquisire credibilità e autorevolezza, uscendo dall’isolamento e portare investitori sul nostro territorio che deve essere reso appetibile per chi ci abita, per i giovani, per gli anziani e per le persone che verranno a trovarci.Un territorio fatto di meraviglie, creando gli spazi adeguati, vivibili e decorosi. Siamo il centrosinistra, quello che guarda all'inclusione, alla solidarietà e alla pace ” ha detto e scritto sul suo manifesto elettorale Riccardo Lazzerini.

“Guardiamo con ottimismo al risultato, anche se ogni sfida non è mai scontata. Anche grazie al nuovo corso del Pd, siamo riusciti a mettere insieme una coalizione ampia e coerente, mentre ad Impruneta assistiamo ad alchimie quasi incredibili nelle altre formazioni” ha detto Giulia De Vivo segretaria del Pd lmpruneta.

“Il M5S si allea, dopo mesi di confronto, con il Pd e il centrosinistra perché abbiamo trovato la convergenza su temi a noi cari come multiutility, settore socio sanitario, gestione dei rifiuti, politiche green. Il simbolo del movimento 5 Stelle sarà nel centrosinistra in contrapposizione alla scelta di due nostri consiglieri uscenti schierati con la destra” ha detto Lorenzo Bellini, rappresentante del M5S a Impruneta.

“Prosegue il lavoro già in essere in questa legislatura, con i nostri obiettivi di sinistra. La nostra presenza in coalizione avrà come primi obiettivi la tutela della frazioni, sanità per tutti, tutela ambientale e cura del verde” ha detto Samuele Malvezzi, del movimento “Coraggio di cambiare”.

“Partecipiamo con entusiasmo a questa coalizione con i capisaldi della nostra associazione: sanità per tutti, vivibilità piccoli centri urbani, la persona al centro dell’attenzione, ecologia e cultura allargata e non di elite, per avvicinare tutte le fasce della popolazione“ dice Lara Fabrizi, di Sinistra Civica Ecologista.

“Prosegue l’impegno storico dei socialisti nella coalizione di centrosinistra a Impruneta. Abbiamo un programma elettorale serio e realizzabile, abbiamo preso impegni che sappiamo di poter mantenere nella prossima legislatura” dice il segretario comunale del Psi, Simone Bartoli.