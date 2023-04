Presentato il teatro 'Il Ferruccio' alla sede di Lions Club Empoli

In data 12 aprile 2023 l Lions Club Empoli Ferruccio Busoni, presso la sua sede in Empoli, ha avuto il privilegio ed il piacere di ospitare la Sindaca di Empoli Brenda Barnini e l’Assessore alla Cultura Giulia Terreni. La Sindaca ha presentato e illustrato ai presenti il plastico del teatro “Il Ferruccio”.

Al progetto per il teatro predetto il Club ha deciso di dedicare un service pluriennale.

Come evidenziato dalla Sindaca, l’idea del teatro nasce da lontano, e precisamente dagli anni ottanta, ma viene accantonata e ripresa più volte.

Di recente, terminata la pandemia, grazie ai fondi europei del PNRR, il progetto ha ricevuto una candidatura apposita attraverso la Città Metropolitana di Firenze, ed ha ottenuto lo stanziamento di nove milioni di euro, cui ha fatto seguito un’energica campagna di raccolta fondi, con il coinvolgimento delle risorse del territorio e dei cittadini, con il piano “Adotta una zolla”.

Il progetto si caratterizza per la sua forte carica simbolica, che riporta al centro l’Arno, legato profondamente alla storia e all’economia della città. Proprio per evidenziare questo legame, i moduli architettonici richiamano i navicelli, che trasportavano persone e merci da una sponda all’altra del fiume. La copertura in vetro verde, invece, ricorda l’attività dei maestri vetrai, attività a suo tempo fiorente e distintiva del territorio empolese.

L’intera struttura si inserisce in un ampio piano di riqualificazione dell’area relativa, e prevede anche la realizzazione di un grande parcheggio sotterraneo. L’opera si caratterizza altresì per la realizzazione, prima in Italia, di una residenza apposita per le compagnie teatrali.

L’intento è quello di creare un parco della cultura, un centro propulsore di eventi, rappresentazioni, manifestazioni, che troveranno il loro spazio in due sale, la prima con la capienza di cinquecento posti per concerti e spettacoli, la seconda per convegni, dibattiti, mostre, presentazione di libri, e ogni manifestazione di cui i cittadini saranno promotori e fruitori. Sarà quindi uno spazio plurifunzionale, in cui ognuno potrà trascorrere vari momenti della sua quotidianità, da quello conviviale previsto nella zona – ristorazione, a quello didattico e culturale.

Sarà un luogo d’incontro e dibattiti, che contribuiranno, unitamente alle Associazioni, che già operano nel territorio, alla crescita culturale, allo sviluppo dello spirito critico e del senso civico, strizzando l’occhio soprattutto alle giovani generazioni, che sono il futuro della città.

Il Presidente Maurizio Pertici ha ringraziato l’illustre relatrice. Sia alla Sindaca che all’Assessore sono stati dati i guidoncini del Club; di seguito il Presidente di Circoscrizione Clara Bertelli ha consegnato alla socia Marina Paci il distintivo attestante l’affiliazione ventennale al Club medesimo, fin dalla sua fondazione.

La serata, per l’interesse, la piacevolezza e la fluidità dell’esposizione, ha suscitato l’approvazione e il gradimento dei presenti, soci ed ospiti.

Fonte: Ufficio Stampa