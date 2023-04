Riabilitazione dalla disabilità attraverso l'arte: una mostra a Palazzo Ghibellino

Dopo la presentazione della mostra d'arte contemporanea, conclusiva del workshop "Ricordi in materia" realizzato in collaborazione con l'artista contemporaneo Marco Angelini, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, l'associazione Abbracciami APS - genitori per l'autismo, altre neuro-divergenze e disabilità – esporrà la medesima presso il Palazzo Ghibellino di Empoli, nello spazio gestito dal Circolo Amatori delle Arti figurative, Piazza Farinata degli Uberti, 10, dal 15 Aprile al 21 Aprile.

Orario di apertura: tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.30, escluso lunedì 17, che sarà visitabile la mattina dalle 9,00 alle 11.00.

Le tele che verranno esposte sono il risultato conclusivo dell'esperienza vissuta durante il workshop e sono state realizzate dai ragazzi dell'associazione partendo da un oggetto caro inserito su tela. Il processo artistico personale di ogni ragazzo nasce dall'inserimento nella tela di un oggetto rappresentativo del proprio sé attraverso il quale, facendo esperienza di tecniche e materiali diversi, ognuno di loro ha sviluppato una propria e personale opera artistica. Ogni tela realizzata prende vita dall’incontro del ragazzo con l’artista, il quale, cogliendo l’unicità di ogni partecipante, lo ha accompagnato e supportato nella creazione di un’opera propria e soggettiva di cui il titolo è frutto.

“Un momento di incontro tra arte e neuro-divergenza, come possibilità riabilitativa, comunicativa e di conoscenza del proprio sé. Un momento di riflessione sulla necessità di non disabiltare le persone neuro-divergenti, ponendo l'accento su ciò che possono realizzare e mettere a servizio della comunità, in un'ottica di inclusione e convivenza delle differenze” questa la riflessione della presidente dell'associazione Abbracciami, Sabina Marmeggi.

Il presidente del Circolo Arti Figurative, Silvano Salvadori, è lieto di presentare questo progetto di inclusione promosso dall’associazione Abbracciami con l’obiettivo di contribuire a sensibilizzare la comunità nei confronti delle persone autistiche e neuro-divergenti, valorizzandone le singole potenzialità creative nella convinzione che l'incontro tra arte e autismo sia un'occasione importante di crescita e affermazione personale.

Si invita la popolazione a partecipare

Fonte: ABBRACCIAMI APS