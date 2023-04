Padre e figlio spacciano assieme, i carabinieri li arrestano. Succede in provincia di Livorno, a finire in manette un 65enne e il figlio 44enne. I carabinieri di Rosignano Marittimo li hanno trovati con più di un chilo di marijuana nascosta in sei barattoli, cinque grammi di hashish, una pianta di marijuana, una bilancia digitale di precisione e un coltello serramanico della lunghezza complessiva di 18 cm.

Tutto è partito quando i militari hanno notato il 44enne aggirarsi con atteggiamento sospetto e lo hanno sottoposto a controllo. L’intuizione dei militari si è rivelata fondata in quanto, all’interno di un marsupio, hanno trovato il coltello e la marijuana.

I carabinieri hanno esteso il gli accertamenti presso l’abitazione dell’uomo, dove risiede assieme al padre, trovando altra sostanza stupefacente, cellophane e una bilancina di precisione verosimilmente adoperati per il confezionamento di dosi.