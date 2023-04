Ruba in due auto in un'ora: arrestato 30enne

Un cittadino tunisino di 30 anni è stato arrestato ieri a Firenze per furto da un'auto parcheggiata. L'arresto è avvenuto durante i controlli di routine coordinati dal questore nella zona di Legnaia. Secondo la polizia, l'uomo avrebbe rubato almeno due auto nell'arco di un'ora dopo aver infranto i finestrini.

Il primo furto è avvenuto in via Pisana alle 19, dove il ladro ha rubato due borse, una delle quali contenente accessori professionali per snowboard del valore di circa 3.300 euro. Tuttavia, la proprietaria dell'auto lo ha sorpreso all'interno di un'altra auto e ha richiamato l'attenzione dei passanti, costringendo il ladro alla fuga.

Poco dopo, un altro passante ha sorpreso il ladro mentre rompeva il finestrino di un'altra auto parcheggiata in via Sogliani e ha chiamato la polizia. Gli agenti, già alla ricerca del responsabile dei due precedenti episodi, hanno arrestato il tunisino mentre fuggiva con due borse in spalla. Il 30enne era già noto alle forze dell'ordine e recentemente era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma per reati predatori. La polizia ha restituito in parte la refurtiva alle vittime e sta cercando di identificare il proprietario di una quarta borsa di sospetta provenienza illecita.