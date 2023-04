Scappa all'alt della municipale e commette varie gravi infrazioni: 9 verbali per un totale di 794 euro

Nove verbali per un totale di euro 794 senza considerare le somme che deciderà il Prefetto, sono state elevate dalla Polizia Municipale ad un uomo che ieri pomeriggio è scappato ad un posto di controllo, commettendo una serie di gravi infrazioni.

Italiano, 29 anni, guidava tra l’altro con la patente sospesa.

E’ risultato peraltro negtivo all’alcol test e non in possesso di stupefacenti.

La dinamica: ieri pomeriggio una pattuglia di motociclisti della Polizia municipale si trovava a fare un posto controllo sul viale Italia all’ intersezione con via Sant’ Jacopo in Acquaviva, al fine di verificare il rispetto del divieto di svolta a sinistra.

Ad un certo punto una Audi A3 nera ha svoltato nonostante il divieto, e non si è fermata all’ alt imposto dalla pattuglia.

Ne è scaturito un inseguimento in zona Stadio, alla fine del quale dopo che la vettura ha danneggiato una macchina in sosta e ha poi preso nel senso contrario di marcia via Giovanni da Verrazzano la pattuglia è riuscita a fermarla evitando , che tempestivamente e con grande professionalità che potesse commettere ulteriori e ben piu gravi infrazioni.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa