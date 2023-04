Si tinge di biancoceleste la finalissima per il primo posto del campionato Uisp: vince la Palagina Cappiano Volley

Si tinge di biancoceleste la vittoria della finalissima per il primo posto del campionato Uisp di volley femminile, play poole Out.

La Palagina Cappiano Volley si aggiudica la gara per 3-0 sul parquet neutro del PalaMonte Serra di Cascine di Buti contro il team di Livorno.

In campo per tutta la gara: al palleggio Borgioli (al posto dell’ancora indisponibile registra e capitano Maccioni, ma in fase di recupero e Borgioli ben figura sfoderando un’eccellente prestazione personale) in diagonale Bertini opposta, bande Barzagli e Marrucci, al centro Buti e Mugnaini, libero Ramerini. E sarà la stessa formazione per tutta la finale con le restanti atlete in panchina a sostenere le compagne in campo.

Cronaca: Partenza sprint la Palagina che si porta subito avanti e riesce a gestire il vantaggio chiudendo il 25-21. Bene il servizio, difesa, ricezione, attacchi e ricostruzione del gioco.

Avvio identico anche nella frazione successiva, poi una serie di errori personali a testa riaprono il match e le livornesi si fanno pericolose. Il tabellone segna 24-24, ed ecco sbagli da parte delle avversarie e la Palagina raddoppia dopo 32 minuti di gioco.

Nel terzo set Bertini e compagne sono più che mai determinate a vincere in 3 set e tra attacchi vincenti, difese e ricostruzioni e validi turni in servizio lasciano al palo le rivali. La vittoria arriva sul 25-16 con l’esplosione di gioia delle calligiane che si portano a casa il trofeo.

E adesso si pensa alla Coppa Italia: la Palagina inizia giovedì prossimo in casa contro la Limited Edition di Livorno, alle 21,30 al PalaPascoli di Fucecchio.

Ecco i nomi completi delle giocatrici: Francesca Marrucci, Francesca Moretti, Rachele Cavallini, Rachele Giorgetti, Maria Chiara Maccioni (K), Rita Bertini, Emma Mugnaini, Annalisa Buti, Nicoletta Fagiolini, Barbara Maestrini, Maebe Barzagli, Serena Salvadori, Alice Nardi, Stefania Ramerini, Elisa Borgioli, Matilde Silvestri, Erika Zito e Janet Puccinelli. ALLenatrice Letizia Fagiolini

Dirigenza segnapunti Cristina Giurlani, direttore sportivo Federico Paoli, direttore generale Fabio Tonarelli, Presidente onorario Carlo Francalanci, Presidente onorario Cenci Luciano, vice presidente esecutivo Cavallaro Giuseppe che commenta così: “Ringrazio coach Fagiolini, il capitano Maccioni e tutte le nostre atlete per la splendida prestazione e la grandiosa vittoria”.





