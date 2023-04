Accoltellato nel suo ristorante a Prato, grave un 44enne

La scorsa notte a Prato, nel ristorante di proprietà di un 44enne cinese e della sua moglie, entrambi sono stati attaccati da un gruppo di connazionali. L'uomo è stato accoltellato ed è stato portato d'urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è in gravi condizioni. La moglie, fortunatamente, è stata ferita in modo meno grave.

I carabinieri stanno investigando sull'incidente e non escludono alcuna possibilità, ma sembrerebbe che il movente possa essere legato a fatti precedenti e un regolamento di conti violento. Il ristorante si trova nella zona del Macrolotto ed è di proprietà dei due cinesi.