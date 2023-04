Black-out totale dell'Use Computer Gros: arriva una sconfitta con Ozzano

Si fa sempre più in salita la strada verso la salvezza dell’Use Computer Gross sia per una questione strettamente numerica visto che alla fine mancano appena tre partite ed i punti da recuperare sono quattro sia per la pesantissima sconfitta che la squadra rimedia contro Ozzano. Il 67-101 rischia infatti di essere un ko capace di lasciare strascichi nella testa della squadra perché, se è vero che dal punto di vista tecnico fra le due compagini c’è un abisso, è anche vero che una prestazione simile raramente si era vista prima in questi pur difficilissimo campionato. Specie in difesa la squadra ha dimostrato un’arrendevolezza che non le è usuale ed i due terrificanti parziali incassati nel primo tempino (3-18) e soprattutto a cavallo fra il secondo ed il terzo (addirittura 0-22) ne sono la prova più evidente. Per sintetizzare il tutto, come si è spento Casella dopo la tripla del 30-34 al 14’ è stata notte fonda.

Balducci e Chiappelli inaugurano la partita e subito arriva la replica biancorossa con le triple di Mazzoni e Casella: 6-6. Ozzano non aspetta più di tanto a dare la prima mazzata all’avversario con un 3-18 ispirato da un Folli in serata di grazia (chiuderà a 30 con l’80% dalla lunga e l’88% dal campo). L’Use è di burro come non mai in difesa e torna a segnare sul 12-24 col solito Casella. Nel finale Baccetti ed ancora Casella danno la sensazione di una squadra che vuol provare a rientrare tanto che al 10’ siamo ad un più accettabile 19-28. La sensazione diventa certezza al ritorno in campo con Agbortabi che dà un buon contributo sotto e Casella e Baccetti che riportano il punteggio sul 30-34. Qui, però, si stacca il ‘generale’. La Sinermatic piazza un parziale di 0-22 andando al riposo sul 30-54 ed arrivando al ritorno in campo sul 30-56. Agbortabi trova finalmente due punti ma chiudere il parziale è come fermare il vento con le mani. Ozzano domina al punto da toccare il più 42 sul 40-82 ed andare all’ultimo riposo sul 46-82. Coach Valentino continua a concedere minuti ai suoi giovani e la gara si trascina stancamente fino al 67-101 finale. E sabato al Pala Sammontana arriva la corazzata Faenza.



67-101



USE COMPUTER GROSS

Sesoldi 10, Costa 5, Nwokoye 2, Casella 27, Giannone 1, Mazzoni 10, Cerchiaro 1, Marchioli, Baccetti 7, Antonini, Agbortabi 4. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)



SINERMATIC OZZANO

Bonfiglio 5, Chiappelli 11, Buscaroli 5, Salsini 2, Klyuchnyk 7, Felici 15, Barattini 14, Galletti, Lasagni, Folli 30, Carpani 2, Balducci 10. All. Loperfido (ass. Pizzi/Agriesti)



Arbitri: Guercio di Ancona e Antimiani di Montegranaro



Parziali: 19-28, 30-54 (11-26), 46-82 (16-28), 67-101 (21-19)



Le statistiche della partita:

https://www.legapallacanestro.com/wp/match/ita3_c_2511/ita3_c/x2223