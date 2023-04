Cade dalla spalletta dell'Arno a Pisa, in ospedale un 22enne

Un 22enne è caduto dalla spalletta dell'Arno a Pisa ieri sera, nel tratto di via Lungarno Pacinotti. Il ragazzo, uno studente di nazionalità indiana, da tempo residente in Calabria a Tropea, sarebbe caduto riportando un trauma al volto. Secondo una prima ricostruzione, lo studente, forse dopo avere bevuto alcolici, avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di diversi metri e atterrando sulla banchina in cemento sottostante.

Dopo essere stato recuperato con l'ausilio dei vigili del fuoco che lo hanno imbracato su una barella, il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Cisanello di Pisa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.