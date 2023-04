Cede porzione di tetto, evacuati 13 anziani dalla Rsa San Francesco

Ieri sera, a Colle di Val d'Elsa, hanno ceduto alcuni travetti in ferro di una residenza per anziani privata, la Rsa San Francesco, che ha causato l'affossamento di una porzione di tetto. Fortunatamente, non ci sono stati danni alle persone, né alle strutture interne e agli arredi della struttura.

I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente e, dopo aver effettuato le necessarie verifiche strutturali, hanno evacuato 13 ospiti dalle loro camere. Gli ospiti sono stati trasferiti altrove, cercando di ridurre al minimo i loro disagi. Il sindaco Alessandro Donati si è recato sul posto e ha attivato la rete del sistema socio-sanitario della Valdelsa per la ricollocazione degli ospiti coinvolti.

Sette ospiti sono stati ricollocati all'interno della stessa Rsa, mentre sei ospiti sono stati trasferiti in altre strutture del territorio. Inoltre, due anziani saranno ospitati in strutture della Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa e quattro nell'ospedale di comunità situato nel presidio di Campostaggia. Il sindaco ha assicurato agli ospiti e alle loro famiglie la sicurezza e la qualità del servizio della Rsa San Giuseppe, nonché un pronto ripristino della struttura.