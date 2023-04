Crollo palazzina a Montecarlo, ci sono due indagati per l'esplosione

Sono in corso le indagini sulle cause dell'incidente che ieri ha provocato il crollo di una palazzina a Montecarlo, in via traversa Marginone, causando la morte di un uomo di 70 anni, Luciano Lazzerini, e il ferimento di altre sei persone. Tra le ipotesi degli inquirenti c'è quella di una fuga di gas.

La procura ha aperto un fascicolo per disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose e sta esaminando gli atti e le relazioni dei lavori di manutenzione effettuati da una ditta sull'impianto. Attualmente, il tecnico e il titolare della ditta sono indagati come atto dovuto.

Francesca Donatini, 71 anni, la moglie di Lazzerini, è tra i sopravvissuti ma le sue condizioni sono gravi, con ustioni su il 70% del corpo. La donna è stata estratta viva dalle macerie dopo sette ore e trasportata d'urgenza all'ospedale Cisanello di Pisa. La sua prognosi è ancora riservata e durante le ricerche è sempre rimasta in contatto con i soccorritori, guidandoli nella ricerca.