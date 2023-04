In auto con armi bianche: denunciato

Ieri sera, intorno alle ore 20, la polizia ha fermato una macchina in via Emilia a Ospedaletto. Il conducente, un uomo di 38 anni residente nel centro storico di Pisa, aveva insospettito i poliziotti per il suo comportamento evasivo. Gli agenti hanno quindi deciso di indagare, effettuando una perquisizione del veicolo, durante la quale hanno trovato un manganello telescopico, un taglierino, un paio di forbici e un tubo rigido che somigliava molto ad un altro manganello.

Tutto l'equipaggiamento è stato sequestrato e l'uomo, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e il possesso illegale di armi, è stato accompagnato in Questura e denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di possesso illegale di armi bianche e oggetti atti ad offendere.

L'uomo ha dato scuse vaghe, come la presunta necessità di difendersi da eventuali aggressioni. A causa dei suoi precedenti penali e della sua pericolosità, i poliziotti lo hanno anche segnalato alla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, per valutare l'adozione di una misura preventiva da parte del Questore.