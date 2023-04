Infastidisce i clienti di un bar a Pontedera e poi aggredisce i carabinieri: denunciato

Controlli dei carabinieri nel Pisano. I carabinieri sono intervenuti in un bar a Pontedera dove un uomo in agitazione stava infastidendo gli avventori. L'uomo ha cercato di aggredire i militari, che hanno utilizzato lo spray al peperoncino per fermarlo e lo hanno poi portato in ospedale. Dopo la sua identificazione, è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria. In un altro intervento a Vicopisano, i militari hanno accertato che un guidatore coinvolto in un incidente stradale aveva un tasso alcolico di 0,94 g/l, e gli hanno ritirato la patente e denunciato in stato di libertà.