Insulta i poliziotti mentre passa in monopattino, poi minaccia di lanciargli borraccia con urine: arrestato

Un 47enne di origine cubana è stato arrestato ieri pomeriggio intorno alle 14 in via Martelli, nel centro di Firenze. L'uomo stava viaggiando su un monopattino e, alla vista dei poliziotti, ha iniziato a insultarli senza motivo. Quando gli è stato chiesto di mostrare i documenti, si è rifiutato con fare sprezzante e ha minacciato di gettare contro gli agenti una borraccia che affermava contenere feci. I poliziotti lo hanno bloccato e arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, che non era in regola con il permesso di soggiorno e già noto alle forze dell'ordine, sarà giudicato domani in direttissima.