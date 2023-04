Lite in piazza delal Repubblica, uno dei giovani aveva droga e soldi: denunciato

I carabinieri di Livorno hanno denunciato in stato di libertà un giovane tunisino di 23 anni per detenzione di droga a fini di spaccio e per aver violato il divieto di dimora.

Durante i servizi preventivi di controllo del centro città, i militari hanno notato due persone discutere animatamente in piazza della Repubblica. Dopo averle calmato, hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito, durante il quale hanno trovato 31 grammi di hashish e 145 euro in banconote di vario taglio nella tasca del giubbotto del giovane. Durante gli accertamenti successivi, è emerso che il giovane aveva molti precedenti penali, alcuni dei quali per spaccio di droga, e aveva il divieto di dimora nel comune di Livorno.

A causa della quantità di droga trovata, il giovane è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di droga a fini di spaccio e per aver violato il divieto di dimora.