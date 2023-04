Rapinano una 21enne in centro a Firenze: arrestati due minorenni

Due giovani stranieri, entrambi minorenni, sono stati arrestati nella notte dalla polizia per rapina aggravata in concorso nel centro di Firenze. La vittima, una ragazza di 21 anni, è stata strattonata con violenza e derubata del cellulare, ma è riuscita a fornire una descrizione dei malviventi. Grazie alla geolocalizzazione del telefono, i due sono stati rintracciati.

L'albanese di 16 anni e il tunisino di 17 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati portati nel carcere minorile di Bologna, in attesa dell'udienza. Inoltre, uno dei due è stato denunciato per ricettazione, in quanto trovato in sella a una bicicletta di dubbia provenienza furtiva. L'incidente è avvenuto intorno all'1:30 quando la ragazza ha chiamato le autorità per denunciare la rapina vicino al ponte Santa Trinita, mentre si trovava con alcuni amici.