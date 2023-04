Mezzo secolo di amore per l'Empoli Fc: auguri a Silvano Bini

Novantaquattro candeline azzurre per uno dei pilastri dell'Empoli calcio: oggi 16 aprile è il compleanno di Silvano Bini, una figura di riferimento per i tifosi della prima ora.

Bini, empolese doc, è entrato in società nel 1947 appena maggiorenne e ha salutato il Castellani nel 1996. Nel mezzo il primo arrivo in Serie A, tanti ruoli ricoperti tra cui la presidenza, poi gli anni vissuti con Fabrizio Corsi. Senza dimenticare lo scouting di tantissimi giocatori di livello, che sono partiti da Empoli per sbocciare anche tra le big della A.

Per festeggiare degnamente questo anniversario, vi rimandiamo all'intervista su Empoli Channel dedicata proprio a Bini. Ringraziamo il figlio Alessandro per la chiacchierata amichevole e l'omaggio al padre.