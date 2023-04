Sosta "selvaggia" e allenamenti impossibili da fare: la denuncia di Empoli Hockey

Sosta "selvaggia" e allenamenti quasi impossibili. È quanto denuncia la Empoli Hockey, che attraverso una nota spiega come sia divemntato complicato allenarsi a causa delle auto nel parcheggio lungo Viale delle Olimpiadi, nonostante l'ordinanza di divieto di sosta. Ecco la nota:

Ormai pare diventata un’abitudine, ma una brutta abitudine. Gli atleti del settore Pattinaggio Corsa dei Flying Donkeys, i “Ciuchini Volanti”, utilizzano, in alternanza all’Unione Ciclisti, il parcheggio lungo Viale delle Olimpiadi. “Utilizzano” è un parolone, perché quasi sempre, nonostante precisa ordinanza di divieto di sosta, proprio per permettere agli sportivi di utilizzare il parcheggio, (ormai unico spazio ad Empoli per allenarsi all’aperto), è occupato dalle automobili, in barba ai divieti. L’apoteosi è stata raggiunta venerdì 14 Aprile, con ben 25 auto che occupavano il piazzale.

L’ordinanza prevede anche la rimozione forzata, ma i cartelli indicano soltanto il divieto di sosta, per cui i Vigili hanno le mani legate, e non possono rimuovere le auto in divieto. In conclusione, pare che chi continua a parcheggiare abusivamente sul piazzale, anche sfacciatamente sotto i cartelli di divieto, lo può fare anche grazie alla mancanza di un cartello che indica la rimozione forzata. La Società A.S.D. Hockey Empoli lavora ormai da anni nel settore pattinaggio, dando un’alternativa a centinaia attraverso lo sport, che sia Corsa, Hockey, o Pattinaggio Artistico, sfruttando l’unica pista coperta di Empoli, e l’unico spazio a disposizione all’aperto, il parcheggio davanti al palazzetto.

Possibile, che sia così difficile fare in modo che possano praticare il loro sport indisturbati? Possibile, che persino gli agonisti, che si stanno preparando in vista dei prossimi Campionati nazionali, siano costretti a saltare gli allenamenti? Eppure non chiediamo tanto, basta che vengano fatti rispettare i divieti. In attesa di uno spazio più sicuro (che dovrebbe essere realizzato insieme al nuovo impianto di atletica, che però arriverà in tempi biblici), almeno gli spazi che ci vengono concessi, si vorrebbe che fossero resi praticabili, e non ci sembra una pretesa esagerata. La nostra speranza è, che con un piccolo provvedimento, e cioè un semplice cartello che comunica ciò che un’ordinanza comunale prevede, finalmente si possa praticare gli allenamenti su un piazzale completamente sgombro.

Empoli Hockey