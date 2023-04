11Lune Peccioli, i primi due big sono Madame e Biagio Antonacci

Anfiteatro Fonte Mazzola

11Lune annuncia i primi due big della diciannovesima edizione: Madame e Biagio Antonacci calcheranno il palco dell’Anfiteatro Fonte Mazzola.

Le due date sono in collaborazione con LEG Live Emotion Group.

Sabato 22 luglio a distanza di qualche mese dall’uscita del suo secondo album, anticipato dal singolo già certificato platino e presentato a Sanremo 2023 "Il bene nel male" Madame, l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify) e che in soli quattro anni ha collezionato finora 35 certificazioni tra platino e oro, si esibirà a Peccioli.

Martedì 25 luglio Biagio Antonacci si esibirà all’Anfiteatro Fonte Mazzola, con la certezza di trovare altre migliaia di persone pronte a cantare i suoi brani più belli.

Da oltre trent’anni uno dei cantautori più amati, Biagio Antonacci oggi è uno degli artisti capaci di avere un pubblico trasversale che va dai genitori ai figli. Due diverse generazioni di estimatori che si danno appuntamento ai suoi concerti per cantare insieme le canzoni più rappresentative del repertorio di Antonacci. Lo stop ai concerti causato dalla pandemia anche per Antonacci è stato particolarmente gravoso e questo spiega la voglia di esserci il più possibile, di salire su quel palco per cantare e suonare per dimenticare uno dei periodi più bui della nostra epoca.

Da mercoledì 19 aprile dalle ore 9 aprirà il punto vendita dei biglietti per il concerto di Madame del 22 luglio e di Biagio Antonacci del 25 luglio 2023.

BIGLIETTERIA 11Lune

c/o Ufficio di informazione e accoglienza turistica del Comune di Peccioli

Piazza del Popolo 5

56037 Peccioli (PI)

Fonte: Fondazione Peccioli Per