Abc Castelfiorentino, i risulttai del vivaio nel weekend

Tutti i risultati delle squadre del vivaio scese in campo nel weekend.

Under 15 Eccellenza

Non si lasciano sorprendere i ragazzi di Alessandro Mostardi che nell’ultimo turno casalingo della prima fase fanno la voce grossa ai danni dell’Argentario, che cade al PalaBetti per 95-73. Spinti da Borghesi e Agbegninou (34 e 22 punti), i gialloblu mettono subito la testa avanti chiudendo la prima frazione sul 25-18, divario che gli ospiti provano ad accorciare nel secondo quarto andando al riposo lungo sul 46-41. Nella ripresa l’Abc resta in controllo nonostante i tentativi avversari di provare ad impattare (67-59 al 30′), per poi allungare con decisione nella frazione finale quando stringe le maglie difensive e piazza il break che indirizza definitivamente la sfida.

Prossimo impegno sabato alle 16 sul parquet dell’Us Livorno, ultima giornata della prima fase.

ABC CASTELFIORENTINO – ARGENTARIO BASKET 95-73

Tabellino: Agbegninou 22, Bufalini 8, Zecchi 16, Borghesi 34, Matteini 9, Bonora 2, Baldi 4, Garbetti, Bini, Beshaj, Fedeli, Crisafi. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 25-18, 21-23, 21-18, 28-14

Under 14 Elite

Riparte da Prato la corsa dei ragazzi di Alessandro Mostardi che nella terza giornata di andata della seconda fase valida per il titolo espugnano la Toscanini per 46-66. Prestazione corale quella dei gialloblu che dopo un buon approccio permettono ai locali di impattare e mettere la testa avanti al 10′ (13-11), salvo poi dar vita ad una seconda frazione condotta sul punto a punto fino al 31-32 su cui si va al riposo lungo. Al rientro dagli spogliatoi l’Abc alza l’intensità in fase difensiva e piazza un break di 8-20 che incanala la sfida: 39-52 alla terza sirena. Un parziale che prosegue nell’ultimo quarto, con la difesa che si erge a vero e proprio punto di forza gialloblu e conduce al +20 su cui cala il sipario.

Prossimo, fondamentale impegno giovedì alle 18.15 al PalaBetti contro Rosignano, ultima giornata di andata.

PALL. 2000 PRATO – ABC CASTELFIORENTINO 46-66

Tabellino: Costantini 4, Poggesi 12, Fedeli 18, Matteuzzi 5, Matteini 20, Pagliai 2, Rosi 5, Antoni ne, Meta, Simoncini, Zampacavallo. All. Mostardi. Ass. Calvani.

Parziali: 13-11, 18-21, 8-20, 7-14

Under 13 Silver

Riprende la marcia dei ragazzi di Giovanni Corbinelli che a Capannoli tornano a vincere chiudendo agevolmente la pratica Valdera: 41-75 il finale del match. Una partita che i gialloblu hanno sempre amministrato mettendo l’ipoteca al rientro dall’intervallo lungo quando, sul 26-34, un break di 5-30 ha fatto partire i titoli di coda già alla terza sirena. Ma nel weekend gialloblu c’è stato spazio anche per la partecipazione alla 1° Spring Cup organizzata dal Valdisieve Basket, in cui i nostri ragazzi hanno chiuso con un ottimo secondo posto. Dopo aver portato a casa la semifinale contro i padroni di casa per 54-49, i gialloblu sono caduti nella finalissima per mano della Pallacanestro 2000 Prato, che si è imposta con il punteggio di 60-30. Un sentito ringraziamento a Valdisieve per l’invito e l’ospitalità di questa due giorni.

Prossimo impegno domenica alle 9.30 al PalaBetti contro il Biancorosso Empoli.

PALLACANESTRO VALDERA L.A. CLIPPERS – ABC CASTELFIORENTINO N.O PELICANS 41-75

Tabellino: Pannocchi, Rivola, Anton, Giovannoni, Bertelli, Barnini, Arnoldi, Pirrone, Capuana, Di Vilio, Di Carlo. All. Corbinelli. Ass. Bruni.

Parziali: 16-24, 10-10, 5-30, 10-11

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino