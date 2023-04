Armato di una finestra tenta la fuga dalla polizia: arrestato

Tenta di fuggire dagli agenti utilizzando una finestra come arma: 43enne marocchino arrestato dalla polizia. Ieri mattina la polizia di Firenze lo ha arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Intorno alle 13 infatti le volanti di via Zara sono intervenute in Viale Guidoni, nei pressi del Palazzo di Giustizia per la segnalazione giunta alla locale Sala Operativa, di un uomo che avrebbe iniziato a scagliare calci e pugni contro il cancello d’ingresso del Tribunale, senza un apparente motivo.

Da quanto ricostruito, il 43enne si sarebbe un attimo allontanato dal luogo dei fatti rifugiandosi tra la vegetazione dei giardini adiacenti al Palazzo, per poi risbucare poco dopo armato di una grande finestra, dalla “sconosciuta” provenienza.

Quest’ultimo ha poi scagliato l’infisso in plexiglas dalla cornice in legno e dal peso di 7 kg, conto le volanti, che nonostante tutto sono riuscite a bloccarlo.

Finito in manette il cittadino straniero è stato accompagnato in Questura, mentre uno dei poliziotti intervenuti ha riportato delle lievi contusioni guaribili con 5 giorni di prognosi.