Aziende nautiche non versavano imposte per anni: sequestrati beni per mezzo milione di euro, 5 denunce

La Guardia di Finanza di Lucca ha identificato diverse imprese nel settore della nautica che non hanno versato le imposte per anni, causando danni all'Erario e alla collettività. Tre imprese sono state individuate, e i loro responsabili sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per l'omessa dichiarazione fiscale. L'autorità giudiziaria ha emesso tre provvedimenti di sequestro preventivo nei confronti dei responsabili, che sono stati eseguiti dai militari del Corpo con l'apprensione di un immobile, denaro e quote societarie, per un totale di 448.847 euro. Questa azione è stata compiuta nell'interesse di contrastare l'evasione fiscale e promuovere la leale concorrenza tra le imprese.