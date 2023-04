Bella prestazione dell'a Pallavolo Certaldo contro l’ASP Migliarino Volley prima in classifica

Sabato 15 aprile alla Palestra Comunale di Certaldo è andata in scena la decima giornata dei play off di serie D maschile tra l’ASP Migliarino Volley, prima in classifica e imbattuta, e la A.P. Pallavolo Certaldo, quarta in classifica ed ancora in piena lotta per la seconda posizione che garantirebbe la promozione in serie C. Dopo la netta vittoria per 3-0 dei pisani nella gara di andata e visto anche il costante rendimento, sulla carta la gara poteva sembrare dal risultato scontato.

In una palestra gremita da tifosi e curiosi pronti ad assistere alla gara con la prima della classe, i padroni di casa, guidati da Luca Bocini, si fanno trovare agguerriti, determinati.

Bocini schiera Scali al palleggio, Bandini opposto, Dei e Peruzzi centrali, Morelli e Mandea schiacciatori, Cannella libero. L’inizio dell’A.P. Pallavolo Certaldo è stato molto aggressivo; battuta molto incisiva, muro-difesa efficace e pochissime sbavature non lasciano possibilità all’avversario di reagire, quasi sorpreso della prestazione dei padroni di casa. Non a caso l’ASP Migliarino Volley è la prima in classifica. Infatti, nel secondo set, approfittando dei troppi errori in battuta dell’A.P. Pallavolo Certaldo e di qualche errore gratuito, gli ospiti si aggiudicano il secondo set, non senza faticare. Ma proprio quando la gara sembrava riaperta, Scali e compagni decidono di premere sull’acceleratore e riprendono a martellare in battuta e in attacco. L’ASP Migliarino Volley, nonostante le buone giocate, non riesce ad essere incisivo, grazie alla precisione tattica dei padroni di casa e ad una prestazione in difesa eccezionale di Cannella e compagni. Il gioco ben distribuito in attacco da Scali e l’ottima prestazione di Peruzzi e Dei in primo tempo, hanno consentito a Morelli, Mandea e Bandini di attaccare con continuità ed efficacia divenendo una vera e propria spina nel fianco degli avversari che non sono riusciti a trovare un punto di riferimento da limitare nella squadra di casa. Durante la gara c’è stato anche spazio per Viani e Piazza della squadra certaldina, con quest’ultimo che con una buona serie in battuta, nel terzo set, ha contribuito a tenere a distanza l’avversario mai rinunciatario. Coach Martini, ha provato vari cambi e varie situazioni tattiche ma contro questo Certaldo c’era ben poco da fare.

Bocini commenta così la gara: “Bellissima prestazione dei miei ragazzi in questa splendida cornice di pubblico che ci ha sostenuti dal primo all’ultimo punto. Questo risultato ed il gioco espresso sono il frutto dell’attento lavoro fatto dalla squadra durante la settimana. I ragazzi sono stati attenti e concentrati in ogni momento dei singoli allenamenti, consapevoli dell’importanza della gara, dell’obiettivo che abbiamo in testa e che ci ossessiona dal primo giorno di allenamento della stagione. Ogni componente della Squadra sta veramente dando il proprio contributo in questa direzione e certamente questo è uno dei nostri valori aggiunti”.